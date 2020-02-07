Broomstick League — игра для тех, кто мечтал стать чемпионом по квиддичу ⚡ Тут все как в «Гарри Поттере», от реактивных метел до подлых заклинаний
Симулятор квиддича Broomstick League выйдет на компьютерах 5 марта. Об этом объявили разработчики на странице игры в цифровом магазине Steam.
Конечно, официально Broomstick League не имеет никакого отношения к «Гарри Поттеру». Но правила соревнований кажутся слишком знакомыми: две команды магов летают на метлах и сражаются за мяч, используя волшебные палочки.
С помощью заклинаний игроки перемещаются по карте и выбивают из рук противника мяч, который нужно загнать в ворота — некое подобие черной дыры. В Broomstick League будет три режима игры: один на один, два на два и три на три.
В марте Broomstick League выпустят раннюю версию игры. Это значит, что в течение следующего года ее будут активно дорабатывать, добавляя новые локации и улучшая баланс. Записаться на бета-тестирование можно вот здесь.