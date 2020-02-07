Австралийская змея трижды покусилась на микрофон. Ей просто не понравилось внимание прессы

Австралийская журналистка Сара Кот снимала сюжет о змеях, которых, как известно, в стране хватает. Она как раз подводила к мысли, что змеи, в общем-то, сами до жути боятся людей — и что паниковать при их виде не нужно.

Для большей убедительности Кот вела репортаж со змеей на плече. И тут что-то пошло не так: змея, видимо, испугавшись излишнего внимания прессы, внезапно укусила микрофон. А потом еще раз. И еще! Журналистка перепугалась, но не убежала и не скинула с себя змею. Наоборот, опустила микрофон пониже, чтобы не злить свою «соведущую», выдохнула и продолжила рассказ с места, на котором остановилась. Честно говоря, выдержке журналистки можно только позавидовать.