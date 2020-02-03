МВД Якутии освоило твиттер и инстаграм. Туда выкладывают котов в полицейской форме и торты с погонами

МВД Якутии теперь конкурирует с «Шапито»: в своем твиттере полицейские запустили хэштег #дежурка14, под которым рассказывают о «курьезных, а порой необычных вызовах в городе Якутск». В шапке профиля стоит рисунок Готэма с включенным бэт-сигналом. На «Дежурку» обратила внимание пользовательница «Пикабу» lemoneddahlia.

Вот с чем сталкиваются сотрудники якутского МВД:

МВД Якутии известно еще и своим инстаграмом, в котором полицейские, к примеру, участвуют во флешмобах. Вот соревнование «кто больше обмерзнет».

Есть в аккаунте МВД Якутии и кошки в полицейской форме. Подписи к фотографиям такие: «Вы можете хранить мяучание. Только арестуйте себя сами, а то у меня лапки».

А вот «дежурный кот» по кличке Майор, который жил в Амгинском ОВД, пока не убежал. Полицейские надеются, что его просто перевели в другую часть.

Отдельная рубрика — собачьи носы в сторис со счетом «носиков».

И самое главное — тематические торты.

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