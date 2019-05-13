Билли Айлиш, кей-поп? Пф-ф! Зачем все это, если есть песня про работу ФСИН

Помните песню иркутских приставов со словами «Долги, долги плати-и-и»? Теперь оцените клип, который считается творчеством сотрудников управления ФСИН по республике Бурятия (в официальных соцсетях и на сайте ведомства этот ролик найти не удалось). На музыкальное видео в середине мая обратили внимание в соцсетях.

DeNews

Участники клипа скручивают преступников, размахивают флагами России и Бурятии, а также танцуют на фоне портрета Владимира Путина и других государственных лиц.

«Это борьба с уголовкой— лидер скулит, словно псина. Оперативник УФСИНа!» — поется в первом куплете. В припеве герои видео предлагают зрителю «стать одним из них».