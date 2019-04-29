«Будешь ограничен в праве выезда ты-ы-ы». Иркутские приставы выпустили клип на песню про долги

Судебные приставы по Иркутской области 25 апреля выпустили клип под названием «Приставы — Плати». Это пародия на песню «Плакала» украинской группы KAZKA. «Долги, долги плати-и-и. Иначе будешь ограничен в праве выезда ты-ы-ы», — поют госслужащие. На снятое приставами видео обратил внимание TJournal.

УФССП России по Иркутской области

Клип — часть акции «Узнай о своих долгах!», которая призвана проинформировать граждан о возможных задолженностях.

Оригинальную версию песни можно послушать тут.

КАZКА