Бесполезный робот Марти отпраздновал свой первый день рождения. 🎂 Торта ему не досталось, выходного тоже не дали

Роботы Марти уже год патрулируют супермаркеты американской сети Stop & Shop, предупреждая посетителей о возможных опасностях. То есть как патрулируют — просто ездят по залам и пищат. Стоит Марти обнаружить какую-нибудь мелочь вроде упавшей на пол виноградины, как машины начинают на нескольких языках сообщать: «Внимание, опасность!»

В июле 2019 года журналистка Mashable Николь Галуччи выпустила статью, в которой назвала роботов Марти бесполезными. Как оказалось, они не просто не помогают, но еще и отвлекают сотрудников Stop & Shop от основной работы — ведь им приходится успокаивать разволновавшихся Марти. Предупреждения о затаившейся опасности иногда не так-то просто остановить! И при этом каждый такой помощник стоит около 35 тысяч долларов.

В январе 2020-го Марти отпраздновали свой первый день рождения. В честь этой даты владельцы Stop & Shop запустили хэштег #martyparty и сайт с приглашением на праздничные вечеринки в магазинах сети.

В супермаркетах развесили шары, в залах установили стенды с подарками. Самих Марти украсили наклейками «Iʼm the birthday bot» (по аналогии с «birthday boy»).

К некоторым роботам привязали шарики, а на головы нацепили колпаки. Другие обошлись праздничными шляпами. В таком виде роботы слонялись по магазинам, не переставая трудиться даже в собственный день рождения.

Ну и самое главное — торты с поздравлениями и изображениями радостных именинников, которыми могли угощаться посетители. По понятным причинам, роботам торт не достался.

Журналистка Mashable так и не явилась на вечеринку Марти. Празднование дня рождения робота показалось ей таким же бессмысленным, как и сам робот. Она также отметила, что в некоторых магазинах Stop & Shop Марти катались в праздничных нарядах всю неделю.

При этом в соцсетях по хэштегу #martyparty можно найти фотографии детей, обнимающих механических именинников. Кажется, им-то как раз все нравится!