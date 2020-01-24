Астронавты впервые испекли в космосе печенье. Ученые пока не знают, съедобно ли оно

Астронавты Кристина Кох и Лука Пармитано войдут в историю как первые, кто приготовил в космосе печеньки. Их задачей было испытать печь на МКС, рассчитанную на готовку в условиях микрогравитации. Это устройство может пригодиться для долгих космических перелетов.

В конце декабря, под Рождество, Кох и Пармитано изготовили пять печенек. При этом съесть их они не могли — выпечку нужно было отправить на Землю на капсуле SpaceX. Поэтому астронавтам приходилось держать себя в руках. Оказалось, на приготовление печенья в космосе уходит больше времени, чем на Земле, где процесс занимает около 20 минут при температуре 150 градусов Цельсия.

Первую космическую печеньку держали в печи около 25 минут, но тесто вышло сырым. Вторую — 75 минут. Получилось лучше, но все равно не то. Для следующих печенек время в печи увеличили еще больше. Четвертую и пятую печеньки, признанные самыми удачными на вид, пекли 120 и 130 минут соответственно (позже их оставили охлаждаться). Аромат свежего печенья исходил от всех печенек, кроме первой.

Капсула SpaceX с печеньем прибыла на Землю 7 января, но о результатах эксперимента объявили только две недели спустя. Продукт тщательно изучают в лаборатории, чтобы узнать, не вредно ли есть печенье, приготовленное в космосе.