Дэниэл Рэдклифф бегает по улице в халате и тапочках (а еще у него руки-пистолеты!). Вышел трейлер «Безумного Майлза»

После съемок в «Гарри Поттере» Дэниэл Рэдклифф примерил множество ролей — от зловонного трупа в трагикомедии «Человек — швейцарский нож» до ангела низшего звена в сериале «Чудотворцы». А в комедийном боевике «Безумный Майлз» персонажу Рэдклиффа предстоит бегать по улицам в халате с прикрепленными к его рукам пистолетами.

Madman Films

В этот раз актеру досталась роль разработчика видеоигр по имени Майлз. Он любит писать едкие комментарии на форумах. Однажды к герою вламываются оскорбленные им маньяки и болтами прикрепляют к его рукам оружие. Майлз оказывается участником жестокой игры на выживание, которую транслируют в интернете. Согласно правилам, Майлз должен убить самую опасную участницу по имени Никс. Но есть небольшая проблема: теперь из-за рук-пистолетов разработчик не может даже самостоятельно надеть штаны.

Российская премьера фильма намечена на 27 февраля.