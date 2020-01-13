Вышел тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада». Авторы телешоу предсказывают убийство президента США и новую Гражданскую войну в России

Телеканал HBO выпустил тизер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада». В нем названа дата премьеры телешоу — 15 марта 2020 года.

HBO

Авторы сериала упоминают в ролике несколько исторических событий, которые произошли в 2019 году: начало широкомасштабных протестов в Гонконге и объявление импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу. Затем в тизере показаны события, которые могут произойти в будущем. Например, убийство избранного президента США в сентябре 2024-го, начало Гражданской войны в России в феврале 2037-го, серия экологических катастроф. Все это, по задумке авторов, приводит к некоему критическому событию, которое происходит в 2058 году в неизвестном месте.

Тема третьего сезона сериала — «Новый мир», пишет Deadline. Режиссер Джонатан Нолан говорил на Comic-Con в июле 2019 года, что третий сезон вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». По словам Нолана, авторы сериала пытались показать антиутопию, которой еще не было.

В третьем сезоне «Мира Дикого Запада» участвуют Эван Рэйчел Вуд в роли Долорес, Тэнди Ньютон (Мейв), Эд Харрис (Человек в черном), Джеффри Райт (Бернард), Тесса Томпсон (Шарлотта) и Люк Хемсворт (Стаббс).