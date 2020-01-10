Телеканал FX выпустил трейлер четвертого сезона сериала-антологии «Фарго». Теперь действие разворачивается в 1950-х годах. В новом сезоне расскажут о сотрудничестве афроамериканских и итальянских банд, которые захватили власть в Канзас-Сити.

Афроамериканской бандой руководит Лой Кэннон, герой комика Криса Рока, а итальянской — Донателло Фадда, персонаж Томмазо Раньо («Счастливый Лазарь»). Чтобы скрепить сотрудничество, гангстеры обменялись своими детьми. Поэтому ребенка Фадды воспитывает Кэннон — и наоборот.

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Помимо Раньо и Рока в новом сезоне снялись Бен Уишоу («Парфюмер: История одного убийцы») и Джейсон Шварцман («Смертельно скучающий»).

Первую серию четвертого сезона покажут 19 апреля. Он выйдет спустя три года после предыдущего.