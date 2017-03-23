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Юэн МакГрегор против Юэна МакГрегора. Вышел трейлер третьего сезона «Фарго»
В сети появился трейлер третьего сезона сериала «Фарго» с Юэном МакГрегором в главной роли.
Сюжет третьего сезона развернется в 2010 году — спустя несколько лет после событий, показанных в первом сезоне.
МакГрегор играет сразу двух героев — братьев Эммита и Рэя. Также в новом сезоне появятся Кэрри Кун и Мэри Элизабет Уинстэд.
Премьера сериала назначена на 19 апреля 2017 года.
«Фарго» — криминальный сериал, в основу которого легла одноименная черная комедия братьев Коэнов, снятая в 1996 году. В предыдущих сезонах главные роли в сериале исполнили Мартин Фриман, Кирстен Данст, Билли Боб Торнтон и Патрик Уилсон.