Юэн МакГрегор против Юэна МакГрегора. Вышел трейлер третьего сезона «Фарго»

В сети появился трейлер третьего сезона сериала «Фарго» с Юэном МакГрегором в главной роли.

Fargo Season 3 Full-Length Trailer Trailers Promos Teasers

Сюжет третьего сезона развернется в 2010 году — спустя несколько лет после событий, показанных в первом сезоне.

МакГрегор играет сразу двух героев — братьев Эммита и Рэя. Также в новом сезоне появятся Кэрри Кун и Мэри Элизабет Уинстэд.

Премьера сериала назначена на 19 апреля 2017 года.