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Юэн МакГрегор против Юэна МакГрегора. Вышел трейлер третьего сезона «Фарго»

Meduza
08:18, 23 марта 2017

В сети появился трейлер третьего сезона сериала «Фарго» с Юэном МакГрегором в главной роли.

Fargo Season 3 Full-Length Trailer
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Сюжет третьего сезона развернется в 2010 году — спустя несколько лет после событий, показанных в первом сезоне.

МакГрегор играет сразу двух героев — братьев Эммита и Рэя. Также в новом сезоне появятся Кэрри Кун и Мэри Элизабет Уинстэд.

Премьера сериала назначена на 19 апреля 2017 года.

«Фарго» — криминальный сериал, в основу которого легла одноименная черная комедия братьев Коэнов, снятая в 1996 году. В предыдущих сезонах главные роли в сериале исполнили Мартин Фриман, Кирстен Данст, Билли Боб Торнтон и Патрик Уилсон.

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