В США режиссер сделал предложение руки и сердца с помощью «Спящей красавицы». Он заменил героев мультфильма на себя и свою девушку ❤️

Американский кинорежиссер Ли Лочлер из Бостона, штат Массачусетс, сделал довольно необычное предложение своей девушке Стути Дэвид, в которую он влюблен со старших классов. Для этого он немного изменил ее любимый мультфильм — «Спящую красавицу» 1959 года. Лочлер обратился к иллюстратору Кайле Кумбс, чтобы заменить главных героев мультфильма — принца Филиппа и принцессу Аврору — на себя и свою подругу.

Работа над мультфильмом заняла полгода. 30 декабря 2019 года Лочлер пригласил возлюбленную в кинотеатр Coolidge в городе Бруклин под Бостоном. В зале собрались родственники и друзья пары. Чтобы их никто не заметил, на сеанс в качестве массовки также позвали местных пользователей Reddit. 9 января Лочлер опубликовал видео, снятое во время сеанса.

Lee Loechler

Судя по записи, в первые секунды Стути Дэвид была удивлена тем, что на экране вместо принцессы Авроры появляется мультипликационная версия ее самой, а в роли принца Филиппа предстает ее бойфренд. Но на этом еще не все: принц из мультфильма показывает коробку с обручальным кольцом и «бросает» ее Лочлеру, сидящему в зале, а тот встает на колено перед девушкой.

Стути Дэвид несколько раз говорит «О боже мой» и смущается перед зрителями. «Я люблю тебя всем сердцем, желудочками, предсердиями, клапанами, — говорит Лочлер девушке, после чего поясняет, что она — кардиолог. Когда режиссер предлагает своей возлюбленной «жить долго и счастливо вместе со мной», Стути Дэвид отвечает согласием.

После этого на экране кинотеатра появляются танцующие феи, затем — книга «Спящая красавица» с изображением Лочлера и Дэвид и словами «И жили они долго и счастливо». Но спустя несколько секунд на экране появились плачущие гномы — видимо, такой финал режиссер подготовил на случай, если его подруга не согласится.

Когда пара вышла из кинотеатра, на афише появилось сообщение «Поздравляем Стути и Ли».