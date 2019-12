Британский хит-парад неожиданно возглавила песня, выпущенная эксклюзивно для Amazon. Есть подозрения, что ее продвигает голосовой помощник Alexa

В последнюю неделю 2019 года британский хит-парад UK Top 100 Singles Chart возглавила певица Элли Гулдинг с песней «River». Это новая версия одноименной рождественской композиции, которую в 1971 году выпустила канадская певица и автор песен Джони Митчелл.

«River» — третья песня Элли Гулдинг, возглавившая британский чарт (после хитов «Burn» в 2013 году и «Love Me Like You Do» в 2015-м). Но на этот раз некоторые усомнились в том, что Гулдинг попала на первое место заслуженно. Дело в том, что «River» была выпущена эксклюзивно для Amazon Music. Это значит, что ее нельзя найти на Spotify, Apple Music и других стриминговых сервисах. Исключение — официальный канал Гулдинг на ютьюбе, где опубликован клип на песню. Сейчас у него 1,8 миллиона просмотров.

Как ограниченная к распространению песня могла возглавить британский чарт? Некоторые пользователи форумов и соцсетей посчитали это странным. Они высказали предположение, что продвижению песни могла помочь Alexa — голосовой помощник Amazon. Она якобы добавляла «River» в плейлисты с рождественскими песнями и проигрывала ее чаще остальных в ответ на запросы пользователей поставить какую-нибудь праздничную музыку. Версия о продвижении с помощью Alexa звучала на Reddit, в твиттере и в блоге опытного обозревателя британских чартов Джеймса Мастертона.

Чтобы рассуждать о возможности влияния Alexa на британские чарты, надо понимать, как их составляют. Этим занимается компания The Official Charts Company. По словам Мастертона, она обновляет хит-парад каждую неделю на основе двух показателей: продажи (покупки дисков или скачивания в iTunes) и прослушивания в интернете (на стриминговых платформах, включая ютьюб). При этом свежие песни имеют преимущество перед старыми хитами: чтобы удержаться в чарте, последним надо набрать гораздо больше продаж и прослушиваний, чем первым.

Итак, композиция «River» Элли Гулдинг возглавила британский чарт Top-100, оставив позади такие классические рождественские хиты как «All I want for Christmas is you» Мэрайи Кэри (второе место) и «Last Christmas» поп-дуэта Wham! (третье место). Если в продвижении «River» помогала Alexa, то композиция, по идее, должна была также попасть в лидеры рейтинга песен по числу прослушиваний. Но она заняла там только 10-е место (а в рейтинги по объему продаж не попала вообще).

Означает ли это, что версия с Alexa ошибочна? Нет. Композиции, которые занимают первые девять мест в свежем рейтинге по прослушиваниям, являются старыми; самая свежая из них вышла в 2014 году. Значит, для того, чтобы возглавить чарт Top-100, им нужно гораздо больше прослушиваний, чем «River». То есть, чтобы вывести нужную песню в лидеры Top-100, голосовой помощник Amazon мог бы проигрывать ее не чаще всех остальных композиций, а только чаще новых.

Но у версии с Alexa есть другие недостатки. Во-первых, она ничем не доказана. Пользователи форумов в соцсетей, которые выдвигали эту версию, не приводили никаких данных, которые могли бы ее подтвердить (например, никто не сообщал, насколько чаще «River» встречалась в рождественском плейлисте Alexa по сравнению с другими песнями). Во-вторых, в США, где пользователей устройств с Alexa гораздо больше, чем в Великобритании, «River» в основной чарт Billboard Hot 100 даже не попала.

