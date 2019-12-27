В Петербурге создали свою версию рождественской инсталляции Бэнкси. Но ее быстро разобрали

Арт-группа «Явь» создала в Санкт-Петербурге стрит-арт с отсылкой к работе Бэнкси, где бездомный сидит на скамейке, а на стене нарисованы олени Санта-Клауса, ведущие «упряжку» вверх.

В работе петербургских художников вместо оленей — полицейские машины.

Через четыре часа после того, как арт-группа опубликовала видео, часть инсталляции кто-то унес.

Бэнкси представил свою работу, сделанную в Бирмингеме, 9 декабря.

Арт-группа «Явь» в разные годы создавала граффити с Виталием Мутко со словами «Лет ми спик фром май харт», а также изображение Виталия Милонова, на которого падают радужные человечки. В 2017 году «Явь» нарисовала граффити в память о жертвах теракта в петербургском метро, работу закрасили коммунальщики.

«Явь» существует с 2014 года, в группе — около десяти человек, из них трое непосредственно художники.