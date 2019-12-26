На обыск в офисе ФБК пустили только одного адвоката. Он замаскировался под спецназовца

26 декабря в офис ФБК Алексея Навального и в студию «Навальный Live» пришел с обыском спецназ Федеральной службы судебных приставов. Обыск связан с уголовным делом об отказе удалить из интернета фильм ФБК «Он вам не Димон» про премьер-министра Дмитрия Медведева.

Адвокатов не пускали в офис ФБК во время обысков. Но адвокат Григорий Червонный, сотрудничающий с международной правозащитной группой «Агора», все-таки сумел туда попасть. Для этого он надел черную маску, как у спецназовцев.

Правда, скоро Червонный раскрыл себя, и его выгнали. «Вытолкали, как только потребовал внести меня в протокол и предъявил удостоверение [адвоката] и ордер. Там неопечатанный фотоаппарат как раз пытались „изъять“», — написал адвокат в своем телеграм-канале.