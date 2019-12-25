Тюмень украсили новогодними скульптурами изо льда с мертвыми рыбами
Ледовый городок в Тюмени построили изо льда, в который вмерзли рыбы, сообщает местное издание 72.ru.
Фотографии с мертвыми рыбами опубликовали в паблике «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».
Глава службы благоустройства Центрального округа Тюмени Камиль Калимуллин пояснил 727ru, что лед для городка «образуется в естественных условиях». Когда его нарезали для скульптур, вмерзших рыб видно не было.
Их обнаружили только после шлифовки льда. Подрядчик, строивший городок, убрал рыб еще до того, как фотографии появились в соцсетях, утверждает Калимуллин.
Издание park72 утверждает, что по условиям контракта на строительство городка лед должен быть прозрачным. Как ранее сообщал 72.ru, лед вырезали из Андреевского озера, которое расположено в пяти километрах к юго-востоку от Тюмени.
Лед из того же озера для строительства городка используют в Кирове. «Мы решили закупить лед из Тюмени, потому что он очень красивый, прозрачный, голубого оттенка», — цитирует 72.ru представителя кировской подрядной организации.
В 2014 году в Кирове к Новому году изо льда с вмерзшей в него рыбой построили лабиринт. В пресс-службе кировской мэрии назвали это нормальной ситуацией: «Рыба водится везде, а лед мы брали из озера, а не морозили его в специальных формах».