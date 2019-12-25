Тюмень украсили новогодними скульптурами изо льда с мертвыми рыбами

Ледовый городок в Тюмени построили изо льда, в который вмерзли рыбы, сообщает местное издание 72.ru.

Фотографии с мертвыми рыбами опубликовали в паблике «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Сообщество «ЧС Тюмень» во ВКонтакте

Глава службы благоустройства Центрального округа Тюмени Камиль Калимуллин пояснил 727ru, что лед для городка «образуется в естественных условиях». Когда его нарезали для скульптур, вмерзших рыб видно не было.

Их обнаружили только после шлифовки льда. Подрядчик, строивший городок, убрал рыб еще до того, как фотографии появились в соцсетях, утверждает Калимуллин.

Сообщество «ЧС Тюмень» во ВКонтакте

Издание park72 утверждает, что по условиям контракта на строительство городка лед должен быть прозрачным. Как ранее сообщал 72.ru, лед вырезали из Андреевского озера, которое расположено в пяти километрах к юго-востоку от Тюмени.

Лед из того же озера для строительства городка используют в Кирове. «Мы решили закупить лед из Тюмени, потому что он очень красивый, прозрачный, голубого оттенка», — цитирует 72.ru представителя кировской подрядной организации.

В 2014 году в Кирове к Новому году изо льда с вмерзшей в него рыбой построили лабиринт. В пресс-службе кировской мэрии назвали это нормальной ситуацией: «Рыба водится везде, а лед мы брали из озера, а не морозили его в специальных формах».

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