«Настоящее искусство должно возбуждать!» Власти Новосибирска отказались переделывать каток, который прозвали «фаллическим символом города» 

Мэрия Новосибирска не планирует видоизменять новогодний каток, сооруженный на городской площади около театра оперы и балета.

В минувшие выходные фотограф Слава Степанов опубликовал в фейсбуке вид на главную елку, каток и ледяной городок Новосибирска, снятый с высоты птичьего полета.

После этого пользователи в соцсетях принялись шутить, что каток по форме похож на пенис, назвав его «фаллическим символом города» и «новогодним посланием власти народу».

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала возникший ажиотаж вокруг катка. «Настоящее искусство должно возбуждать!» — написала она в своем фейсбуке. В ответ на возмущенные комментарии Терешкова также заметила, что власти не намерены переделывать каток.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в свою очередь на сессии горсовета о катке заявил следующее: «В психиатрии есть такой тест, когда приглашают и показывают разные пятна. В связи с этим определяют разные наклонности, кто к чему предрасположен».

Впрочем, не все жители Новосибирска негодуют — многим каток понравился. Другие называют необычную форму катка отличным PR-проектом, из-за которого теперь все о городе говорят.