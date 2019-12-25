Ограбивший банк американец разбросал деньги на улице с криком «Счастливого Рождества!» И зашел в Starbucks, чтобы дождаться ареста
В Колорадо-Спрингс, США, 65-летний мужчина ограбил банк в центре города и «сделал все, чтобы его арестовали», передает KKTV.
По данным полиции, Дэвид Оливер вошел в здание Academy Bank около полудня 23 декабря. Утверждая, что он вооружен, Оливер забрал из кассы банка наличные — сколько именно, не уточняется.
Выйдя на улицу, он разбросал купюры с криком «Счастливого Рождества!» Затем Оливер отправился в ближайший Starbucks, где стал ждать полицию.
Как добавляет The Denver Post, в кофейне он ничего не заказывал, а персонал и посетители не обращали на него внимания.
При задержании Оливер не оказал сопротивления, уточнили в полиции. Оружия при нем не было.
Очевидец рассказал KKTV, что прохожие собрали разбросанные Оливером купюры и вернули их в банк.
Полиция подтвердила, что часть денег вернули, но «тысячи долларов» пропали. То, что Оливер разбрасывал купюры после ограбления, полицейские отрицают, уточняет The Denver Post.