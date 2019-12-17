«Ведомости» вышли с фотографией Зеленского и рекламой Hublot на первой полосе. Совпадение? Не думаем!

Газета «Ведомости» 17 декабря вышла с рекламой часов Hublot на первой полосе. Мы бы никогда об этом не написали, если бы не одна деталь: на этой же полосе находится статья «Зеленский пошел на поправки» о децентрализации власти на Украине. Большое фото украинского президента прилагается.

Неделю назад телеканал ТНТ начал (и почти сразу прекратил) показывать в России сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли. Из первой серии телеканал вырезал шутку о Владимире Путине: когда герой Зеленского, новоизбранный президент Украины Василий Голобородько, выбирает часы, премьер-министр предлагает ему часы марки Hublot (он произносит ее название как «хубло»), отмечая, что их носит Путин. В ответ Голобородько удивляется: «Путин — хубло»?

Владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев сказал изданию «Подъём», что газета не управляет рекламой, которая выходит на страницах издания. «Да, рекламодатель всегда говорит, на какой полосе он хочет рекламу. Но они (компания Hublot) не могли знать о том, что будет размещено на полосе. А те люди, которые писали статью про Зеленского, не могли знать, какая будет реклама. Это запрещено», — объяснил Кудрявцев.