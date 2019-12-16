Нет праздничного настроения? Просто вы еще не смотрели обновленную версию клипа на «Last Christmas»

В декабре 1984-го дуэт Wham!, состоящий из певцов Джорджа Майкла и Эндрю Риджли, выпустил композицию «Last Christmas». Без этой песни невозможно представить Рождество — как говорится, один скажет «Last Christmas», миллионы ответят «I gave you my heart».

35 лет спустя студия Sony Music Entertainment выпустила обновленную версию клипа на песню Wham! — теперь его можно посмотреть в разрешении 4K. Как отмечает The Verge, в улучшенной версии видео настолько четкое изображение, что кажется, будто Sony наняла актеров и переодела их в костюмы 1980-х (и заодно сделала им соответствующие прически!).

WhamVEVO

На всякий случай: вот как выглядела оригинальная версия клипа на «Last Christmas».

WhamVEVO

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