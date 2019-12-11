Хотите превратить айфон в iPod? Есть такое приложение

Разработчик Луис Анслоу создал приложение Rewound, которое превращает айфон в iPod — культовый музыкальный плеер от Apple. Приложение появилось в App Store еще в сентябре, но СМИ обратили на него внимание только сейчас.

Вот как это выглядит:

Rewound — музыкальный плеер, который можно настроить так, чтобы он выглядел как любой плеер из 2000-х годов, сообщается на сайте разработчика. Среди используемых скинов есть и iPod Classic. Как отмечает The Verge, при работе в приложении возникают ощущения, как при использовании iPod.

Пока что приложение синхронизируется только с библиотекой Apple Music, но, как сообщил разработчик, в будущем может появиться поддержка Spotify. Сейчас Луис Анслоу также работает над виджетом для iOS, который, возможно, позволит получить iPod на экране блокировки.

The Verge отмечает, что Rewound удалось опубликовать в App Store, поскольку обложки, используемые плеером, загружаются уже после установки. Возможно, подобным обходным путем в App Store может появиться похожее приложение, которое недавно разработал студент Элвин Ху из Нью-Йорка. Его разработку уже похвалил «отец айпода» Тони Фаделл, но пока что оно не доступно для скачивания.