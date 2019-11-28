Живущий в Нью-Йорке студент-разработчик Элвин Ху написал приложение, превращающее айфон в плеер iPod Classic. В программе воссозданы главные отличительные черты одного из самых успешных устройств Apple — от интерфейса пролистывания контента Cover Flow до колесика, которым можно управлять музыкой.

В разговоре с The Verge Ху рассказал, что с детства увлекался техникой Apple. Когда-то его семья не могла позволить себе покупку их устройств, поэтому студент рисовал интерфейс айфона на коробках конфет. Теперь же его работу хвалит сам Тони Фаделл, которого называют «отцом айпода».

Ху не знает, пропустит ли Apple его приложение в App Store. Разработчик предполагает, что этого может не случиться из-за вероятных проблем с патентами.