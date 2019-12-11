Блогер сравнил два ролика Любови Соболь, вышедшие с разницей в две недели. В них совпали слова и даже жесты

Блогер Илиас Меркури опубликовал в твиттере видео, где сравнил два выступления сотрудницы ФБК Любови Соболь в шоу «Навальный Live». Один ролик с ее участием вышел 19 ноября, другой — 3 декабря. В обоих случаях Соболь говорила о , позволяющем признавать любых людей «иностранными агентами».

В ролике Меркури видно, что Соболь повторяет свои же формулировки, а также некоторые жесты — обратите внимание на первые секунды видео, а также на 22-ю и 33-ю секунды.

И в соцсетях тут же вспомнили про «Матрицу».

Некоторые сравнили Соболь с персонажем фильма «Терминатор 3: Восстание машин».

Были и те, кто решил, что ничего удивительного нет.

Сама Любовь Соболь в ответ на смонтированное видео заявила: «Сама себе не противоречу и всегда следую своим словам».