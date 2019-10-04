Не копируй текст и картинки! Оренбургский православный сайт не дает посетителям нарушить одну из заповедей

Оренбургский портал «Православный духовный вестник Саракташского благочиния» помогает своим пользователям соблюдать одну из десяти заповедей. Если попытаться что-либо скопировать с ресурса, появляется всплывающее окно с надписью «Не укради!» На это обратили внимание в Твиттере.

Разработчики сайта позаботились о защите как текста, так и картинок. На страницах «Православного духовного вестника» нельзя ни выделить слово или предложение, ни вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши (так обычно проще всего скачать картинку). С айфона текст выделяется, но если выбрать во всплывающем меню пункт «Скопировать», появляется то же окно с призывом не нарушать заповедь.

«Православный духовный вестник Саракташского благочиния» — журнал, который впервые вышел в 1999 году. Одноименный сайт запустился в 2013 году, однако с начала 2019-го он не обновляется.