Итальянский художник Мауриццио Каттелан приклеил банан скотчем к стене. Он назвал эту работу «Комедиант» и показал ее на международной выставке современного искусства Art Basel в Майами. Бананы Каттелана успели купить два коллекционера — каждый отдал по 120 тысяч долларов. Потом другой художник — Дэвид Датуна — съел выставленный в галерее банан. Это был его перфоманс под названием «Голодный художник». И на этом, как вы понимаете, ничего не закончилось.

На месте оригинальной работы в Майами появилась надпись , которую быстро убрала охрана.

А у Кателлана нашлись подражатели по всему миру. Например, вот что можно увидеть на одной из станций метро в Нью-Йорке…

… и в центре современного искусства «Винзавод» в Москве.

Свой вклад в современное искусство внес даже бразильский автогонщик Лукас Ди Грасси. Правда, он использовал манго.

К спонтанному флешмобу присоединился актер Дин Норрис (Хэнк Шрэйдер из «Во все тяжкие»). Его арт-объект — бутылка пива «Шрэйдербрау».

А вот куратор немецкого фестиваля видеоигр PLAY и глава выставки Indie Arena Booth Валентина Бирке заметила, что идее инсталляции с бананом как минимум год. Игру «Do Not Feed the Monkeys» на фестивале PLAY в 2018 году представляли именно так.