Компания Disney опубликовала трейлер фильма «Мулан» режиссера Ники Каро. Как и в одноименном мультфильме 1998 года, главная героиня — девушка, которая выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии и противостоять захватчикам с Севера, нападающим на Китай. В итоге она становится одним из самых величайших воинов страны. История основана на средневековой китайской балладе о Хуа Мулан — женщине-воине. Ее сыграла китайская актриса Лю Ифэй.

Трейлер на русском

Disney Россия

Трейлер на английском

Walt Disney Studios

Судя по трейлеру, в фильме действительно не будет говорящего дракона Мушу, который был другом героини в мультфильме (его озвучивал Эдди Мерфи). Анонимные источники в компании Disney говорили об этом еще летом, по их данным Мушу заменит птица-феникс. В фильме не будет песен, их заменят инструментальные композиции. А еще в сюжете появится новая героиня — ведьма Сиань Ланг, которую сыграла звезда «Мемуаров гейши» Гун Ли (там она тоже противостояла главной героине).