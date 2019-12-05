Александр Овечкин использовал паяльную лампу прямо во время матча. Он пытался убрать со шлема наклейку, которая «сводила его с ума» 🏒

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прямо во время матча с «Лос-Анджелес Кингз» использовал паяльную лампу и начал возиться со своим шлемом. Спортсмен сел на лавку и как ни в чем не бывало начал паять.

Эта картина впечатлила некоторых американских зрителей — те стали шутить, что на самом деле это «русская машина чинит саму себя». Как объяснил журналист The Athletic Тарик Эль-Башир, Овечкин просто пытался убрать наклейку с визора шлема, которая «сводила его с ума».

Фото в анонсе: Raj Mehta / USA TODAY Sports / Sipa USA / Vida Press