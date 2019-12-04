Календарь Pirelli-2020: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и другие знаменитости в «Поисках Джульетты»

В Вероне представили календарь Pirelli на 2020 год. Тема нового выпуска — «В поисках Джульетты». Над календарем работал фотограф из Парижа Паоло Роверси. Для него позировали Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Клер Фой, Индия Мур, Миа Гот и другие знаменитости.

Кадры со съемок Pirelli

Съемки проходили в два этапа. Сначала участницы приезжали на площадку (без макияжа и тематических костюмов) и рассказывали Роверси о своем видении Джульетты. Во втором этапе фотограф снимал участниц уже в образах героини Уильяма Шекспира.

Календарь Pirelli выходит с 1964 года. Как правило, до 2016 года для него снимались известные модели в полуобнаженном виде. В 2016 году компания отказалась от публикации снимков обнаженных моделей, вместо этого выпустив календарь с «влиятельными женщинами современности», среди которых были модель Наталья Водянова, комедиантка Эми Шумер и певица Патти Смит.