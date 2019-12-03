В «Ирландце» Мартина Скорсезе есть странная драка. В ней Роберт Де Ниро просто пинает воздух ногами

На Netflix вышла криминальная драма Мартина Скорсезе «Ирландец». Это один из самых дорогих фильмов, снятых для стримингового сервиса, — картина стоила около 150 миллионов долларов. Скорсезе в разговоре с критиком The Rolling Stone призвал не смотреть его ленты на телефонах и использовать для этого хотя бы айпады с большими экранами. Все потому что режиссер не знает, «как снимать для телефонов».

Со Скорсезе можно поспорить, ведь на маленьких экранах не так заметны всякие странности. Как, например, в драке с участием Роберта Де Ниро, которого омолодили с помощью спецэффектов.

Эта потасовка выглядит странно: дело в том, что герой Де Ниро пинает воздух и, судя по всему, топает не той ногой, которой должен был бы наступить на пальцы противника. При этом его оппонент старательно делает вид, что все удары попадают точно в цель.

Сцена происходит примерно на 28 минуте фильма. Некоторые не могли перестать думать об этой «драке» вплоть до самого финала (а «Ирландец» длится три с половиной часа!).

Многие недоумевают, почему Скорсезе при таком бюджете не нанял дублеров, которые смогли бы изобразить убедительную драку. Или почему хотя бы не переснял этот дубль. 🤷‍♂️

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