Сотрудница малайзийского банка Хиза Эзани обнаружила необычную купюру номиналом десять ринггитов. Ее внимание привлекла трогательная надпись на банкноте: «Это последняя купюра, которую вручил мне отец. 21 мая 2010 года, в пятницу, 7:10 утра. Я ❤️тебя, папа». Эзани решила во что бы то ни стало вернуть памятную вещь настоящему хозяину. Банковская работница выложила фотографии купюры в фейсбук и попросила распространить эту историю, чтобы информация гарантированно дошла до владельца.

Публикацию Эзани репостнули более 24 тысяч раз — и неделю спустя владелец все-таки нашелся! Им оказалась женщина по имени Энн Малар Есудас. В 2010 году ей было всего 17 лет, утром 21 мая отец собирал ее в школу. Напоследок он дал ей 10 малайзийских ринггитов на карманные расходы. Это был последний раз, когда Есудас видела своего отца — позже в тот же день с ним произошел несчастный случай.

С тех пор Есудас хранила памятную банкноту в кошельке, пока ее не обокрали в сентябре 2018 года. По словам Есудас, ей не было жалко кошелька — она переживала из-за банкноты, которая так много для нее значила. Каково же было удивление Есудас, когда она увидела пост Эзани, разыскивавшую владельца тех самых 10 ринггитов. Есудас связалась с банковской работницей, забрала купюру и написала пост в фейсбуке. В публикации она поблагодарила Эзани и призналась, что до сих пор скучает по отцу.