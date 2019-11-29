E.T. вернулся! У «Инопланетянина» Стивена Спилберга появился короткометражный сиквел

Главные герои «Инопланетянина» Стивена Спилберга — Эллиот и E.T. — встретились спустя 37 лет после выхода фильма на экраны. Короткометражный сиквел фильма, рассказывавшего о дружбе мальчика и инопланетянина, был снят в рамках рекламной кампании Xfinity — оператора мобильной связи, интернета и кабельного ТВ.

Xfinity

Роль Эллиота вновь исполнил Генри Томас, которому сейчас 48 лет. В сиквеле E.T. накануне Рождества снова возвращается на Землю и приходит к Эллиоту. У выросшего Эллиота двое детей, одного из них E.T. принимает за своего друга. «Многое изменилось с тех пор, как ты был здесь», — говорит ему Эллиот.

Он знакомит E.T. со своей семьей и показывает инопланетянину технические новинки, появившиеся за время его отсутствия, — голосового помощника и очки виртуальной реальности (все-таки это реклама Xfinity, а не просто сиквел). В финале E.T. улетает на велосипеде, повторяя знаменитую сцену из «Инопланетянина».

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