Первую явочную квартиру революционера Свердлова в Екатеринбурге лишили статуса памятника. Она расположена в доме, построенном через 40 лет после его смерти

Фото из государственной историко-культурной экспертизы Министерство культуры РФ

Правительство РФ распорядилось исключить из реестра памятников культуры регионального значения объект «Первая явочная квартира Я.М. Свердлова» в Екатеринбурге. Все потому что он не имеет к революционеру никакого отношения.

Теперь уже бывший памятник располагался по адресу: улица Малышева, 60, в пятиэтажном доме, построенном в начале 1960-х годов. То есть через 40 лет после смерти Якова Свердлова (революционер скончался в марте 1919 года от гриппа). Предполагалось, что когда-то на месте этого дома стояло двухэтажное строение, где и находилась первая явочная квартира Свердлова.

Однако проведенная в 2017 году экспертиза, основывавшаяся на архивных документах, пришла к выводу, что явочная квартира, скорее всего, была в другом доме. Вероятно, в стоящем рядом с тем, на месте которого построена пятиэтажка.

«Первая явочная квартира Якова Свердлова» имела статус объекта культурного наследия, находящегося под охраной государства, с 1991 года, когда его включил в соответствующий список Свердловский облисполком. Такой статус, в частности, предполагает жесткие ограничения при ремонте зданий.

Власти Свердловской области с 2005 года пытались исключить «Первую явочную квартиру» из реестра памятников, однако до настоящего момента сделать это не удавалось.