Aberdeen Council / SWNS.COM / Scanpix / LETA

Каменный круг, находящийся в шотландском округе Абердиншир, долгое время считался древней постройкой. Ее подлинность подтвердила археологическая служба из Совета исторического наследия Шотландии и Абердиншира. При этом они отметили, что камни, использовавшиеся при постройке, были меньше, чем в других подобных сооружениях, называемых кромлехами. Археологов это не смутило, они сочли, что это придает сооружению уникальность.

Оказалось, что каменный круг на самом деле в 1990-х построил владелец поля, где его обнаружили. Фермер скопировал структуру других подобных построек, а в обмане признался лишь много лет спустя.

Члены Совета исторического наследия объяснили свою ошибку тем, что возраст таких построек обычно трудно определить. Тем не менее в совете считают, что из-за этих новостей история сооружения стала еще интереснее. Ведь для того, чтобы так точно воссоздать каменный круг, требуется досконально изучить особенности встречающихся в этом регионе кромлехов.

В совете надеются, что туристы все равно продолжат посещать каменный круг в Абердиншире.