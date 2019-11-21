«Города бесов, призраков и героев» «Курара» ездит на «Волге» по Екатеринбургу и поет про Барнаул. Премьера клипа на «Медузе»

Самая уральская из всех современных групп Урала «Курара» выпустила клип на песню «Барнаул» с альбома «Кафка» — это и лирическое посвящение одному из любимых городов, и высказывание на излюбленную тему о гастрольной кочевой жизни музыкантов. Клип снимал в Екатеринбурге режиссер Арнольд Железцов, специально приехавший ради этого из США. Получилось атмосферное черно-белое видео в советской эстетике, в котором проплывают многие достопримечательности Екатеринбурга — от знаменитой Белой башни до «Супрематического креста» Покраса Лампаса. «Медуза» представляет премьеру клипа с комментариями авторов.

Курара — Барнаул (Official Video) KURARAfuture

Олег Ягодин

вокалист «Курары»

Барнаул для «Курары» как Твин Пикс или город Зеро — самый дальний и маленький город в сибирских турах с самыми благодарными людьми, а Миша Раппопорт, привозивший туда и нас, и много других групп, реальный герой. Попробуйте привезти никому неизвестную группу, постареете на несколько лет. Город-фантом — этот образ точно угадал Арнольд. Речь и не о Барнауле, и не о Екатеринбурге, а об этой вечной дороге, которую мы так любим и в которой сливаются дома, люди, названия. И только за углом, раз, и какой нибудь архитектурный шедевр, по которому мы узнаем, что уже были в этом месте.

Арнольд Железцов

режиссер клипа

Это музыкальный фильм посвящается хранителям городов, застывших, ожидающих. Он адресован городам бесов, городам призраков, городам героев. Современным метрополиям нужна созвучная с ними музыка, им необходимо право голоса, право на воспоминания. «Барнаул» в этом смысле — урбанистический культурный код, а Белая башня — нулевой километр нашей с группой «Курара» монохромной уральской истории.

Полина Иванова

режиссер локаций

Локации для клипа «Барнаул» — это здания советского модернизма. Сооружения, построенные после 1960-х, кроме Белой башни. Для нас было важно показать эстетику этого стиля. Именно он, с одной стороны, объединяет все советские города, и кажется, что мы не можем отличить панельки Барнаула от панелек Екатеринбурга. С другой стороны, именно здания советского модернизма обычно являются самыми знаковыми в городе. Для Екатеринбурга это уникальное здание Цирка, один из самых больших залов города — Дворец молодежи, Театр юного зрителя, а также монументальные здания научных институтов, производственные здания, например оптико-механический завод, ставший площадкой Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Мы ходим мимо этих зданий каждый день, и их образы, вовсе не типовые, а вполне уникальные, создают для нас город. Но их эстетику мы привыкли не замечать, вешая на них ярлык «коробок». В этом десятилетии самые ранние здания советского модернизма будут отмечать свое 60-летие. Мода на 1980-е сейчас в разгаре, но романтизировать, а тем более сохранять архитектуру этих годов в практике почему-то нет. В клип не вошли многие шедевры советского модернизма Свердловска, дожившие до наших дней в очень сильно переделанном, искаженном виде.