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У режиссера «Смерти Сталина» Армандо Ианнуччи выходит новый сериал. Это комедия с Хью Лори в роли капитана космического корабля
Источник: Meduza
Телеканал HBO показал тизер нового комедийного сериала «Пятая авеню». Сценаристом и исполнительным продюсером шоу выступил режиссер «Смерти Сталина» Армандо Ианнуччи. Главные роли исполнили Хью Лори («Доктор Хаус») и Зак Вудс («Кремниевая долина»).
Сериал расскажет о будущем, в котором космический туризм стал общедоступным. Герой Лори, саркастичный капитан корабля по имени Райан Кларк, перевозит на своем судне заносчивых пассажиров: те занимаются йогой, устраивают вечеринки и отдыхают в свое удовольствие. Разумеется, путешествие идет не по плану. Кларку и остальной команде корабля предстоит всех спасти и не сойти с ума от общения со вздорными богачами.
Пилотный эпизод выйдет на HBO пятого января 2020 года.