Датчане спасли старый маяк, который считается сокровищем нации. Они отметили это вечеринкой с акробатами

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На побережье Северного моря, недалеко от коммуны Йёрринг в Северной Ютландии, стоит 120-летний маяк Рубьерг Кнуд. Датчане им очень гордятся и называют «сокровищем нации». Правда, здание должно было рухнуть уже в 2023 году из-за эрозии почвы и движущихся песков. Но датчане отважились на сложнейшую операцию по спасению старого маяка. Хорошие новости: у них получилось!

В октябре 2019-го Рубьерг Кнуд передвинули на 70 метров от береговой линии — в буквальном смысле поставив его на рельсы.

16 ноября маяк снова открыли. По этому поводу датчане устроили вечеринку с танцами, песнями и акробатами, показывавшими трюки прямо на Рубьерг Кнуде. Кроме того, на стены маяка проецировали видео с его транспортировкой.

Выступление акробатов начинается на 20:14 Mike Santis

Рубьерг Кнуде работал с 1900 по 1968 годы, после чего здание превратили в музей. Из-за движущихся песков маяк окончательно закрыли для посетителей в 2002 году. Теперь же туристы снова могут по нему прогуляться.