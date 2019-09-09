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«Что? Что? Что? Что? Что? Что?» Вышел трейлер хоррора «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо
Источник: Meduza
Кинокомпания A24 выпустила второй трейлер черно-белого фильма «Маяк» (The Lighthouse). В киноленте рассказывается о смотрителе маяка и его молодом помощнике, которые живут на острове Мэн в конце XIX века.
- Фильм снял режиссер Роберт Эггерс, дебютировавший в 2015 году с кинолентой «Ведьма».
- Главные роли исполнили Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо.
- Премьера состоялась на Каннском кинофестивале 19 мая. В широкий прокат фильм выйдет 18 октября. Дата премьеры в России пока не объявлена.