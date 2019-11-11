В Новой Зеландии выбрали птицу 2019 года. Это великолепный пингвин (да-да, так его и зовут) 🐧

В Новой Зеландии подвели итоги голосования на выборах птицы 2019 года, которые проводили уже в четырнадцатый раз. Их цель — привлечь внимание к редким и вымирающим видам. Победу среди 85 кандидатов одержал великолепный пингвин (Megadyptes antipodes), или хойхо на языке маори. За него отдали порядка 12 тысяч голосов — это больше, чем количество живущих на Земле пингвинов этого вида.

Видовое название птицы не случайно — пингвин действительно великолепен. Только посмотрите на него:

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Это харизматичный, обворожительный и величественный пингвин, считает доцент зоологии Иоланда ван Хизик из Университета Отаго. В основном хойхо ведут уединенный образ жизни, рассказал представитель предвыборного штаба великолепного пингвина, студент-зоолог Тор Элли. «Это очень необщительный вид. [Его представители] не гнездятся рядом с другими пингвинами», — говорит он. Но, как отмечает Иоланда ван Хизик, хойхо нежно приветствуют своих друзей-пингвинов при встрече. При общении они становятся вплотную друг к другу и издают звонкие клокочущие звуки. Послушайте:

Хойхо — самый редкий пингвин на Земле Tony Palmer

Великолепный пингвин — самый редкий пингвин на Земле. Он находится под угрозой исчезновения. По данным организаторов выборов, всего осталось 1,7 тысячи пар этого вида, но только 225 пар обитают на материковой части Новой Зеландии. В Красной книге сказано, что в мире осталось от 2528 до 3480 особей хойхо. И их популяция сокращается. Если этот спад не остановить, то, по мнению ученых, вид исчезнет на материковой части Новой Зеландии в течение 10-30 лет.

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Выборы птицы года в 2019 году в Новой Зеландии прошли по всем правилам предвыборных кампаний — со штабами кандидатов и агитационными плакатами в городах. Для выборов этого года изменили правила — участники могли проголосовать за пять разных птиц, а не за одну, как было раньше. Благодаря этому хойхо смог победить, поскольку «вступил» в коалицию с еще тремя пингвинами — малым пингвином, толстоклювым пингвином и пингвином-скалолазом. В итоге хойхо стал первой морской птицей, победившей на выборах за всю их историю.

Александр Бакланов