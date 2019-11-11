В Аргентине на открытии стадиона выступил огромный огненный лев. Голограмма животного поскакала и сделала «р-р-р-р» 🦁🔥

Аргентинский футбольный клуб «Эстудиантес» 10 ноября вернулся на родной стадион «Эстадио Хорхе Луис Хирши». Возвращение получилось крайне эффектным: на стадион спроецировали голографического огненного льва (это один из символов клуба). Животное по-хозяйски прошлось по крыше боковой трибуны, попутно рыча.

Возвращения на стадион игроки и болельщики «Эстудиантес» ждали 14 лет: в 2005 году арену закрыли из-за проблем с безопасностью, реконструкцию начали только в 2008 году.