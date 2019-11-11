Если вас лижет собака, просто лизните ее в ответ. Вышел первый трейлер мультфильма «Скуби-Ду!»

Студия Warner Bros. выпустила первый трейлер мультфильма о говорящей собаке по кличке Скуби-Ду. Вместе со своими друзьями пес расследует преступления, связанные с паранормальными явлениями (спойлер: призраками и монстрами обычно оказываются люди в жутких костюмах!). В мультфильме будут флешбеки, в которых покажут историю знакомства Скуби-Ду с его приятелями. Основным сюжетом станет попытка остановить пса-призрака Цербера.

Трейлер на русском

WBRussia

Трейлер на английском

Warner Bros. Pictures

В российской версии Скуби и его друга Шегги озвучивают те же актеры, что и в анимационном сериале, который в 2000-х показывали по «СТС».

Российская премьера мультфильма намечена на 14 мая 2020 года.