Дом ужасов из LEGO: герои «Скуби-Ду», «Сияния» и «Крика» встретились в игрушечном особняке

Пользователь Reddit под псевдонимом Kreimkoek создал из конструктора LEGO дом с привидениями. Его обитатели — герои популярных фильмов ужасов или мультсериалов об охоте на монстров. Например, в выложенном на Reddit ролике можно обнаружить отсылки к «Скуби-Ду», «Сиянию», «Битлджусу», «Крику» и другим произведениям.

kreimkouk

На ютьюб-канале Kreimkoek есть и другие ролики. Вот сцена из «Сияния», воссозданная с помощью LEGO.

kreimkouk

А вот — битва за Сталинград. 🤔

kreimkouk