«Строительный трест идет навстречу желаниям трудящихся». «Россия 1» рассказала об 11-метровых квартирах в Москве в стиле советской пропаганды

Новость о том, что в Москве поступили в продажу малогабаритные квартиры площадью от 11 квадратных метров (то есть меньше парковочного места), вызвала в конце недели значительный резонанс в СМИ. Мы уже выяснили, что это на самом деле не новостройки, а отремонтированные комнаты в бывших общежитиях.

Канал «Россия 1» тоже решил рассказать своим зрителям об этих мини-квартирах. Сюжет показали вечером 1 ноября в эфире программы «Вести с Алексеем Казаковым», которая была целиком стилизована под советское телевидение.

«Столица нашей родины исполняет мечту трудящихся… Важный этап в борьбе с жилищным дефицитом… В авангарде выполнения государственной задачи по повышению уровня жизни идет столица», — такими подводками предварил репортаж Алексей Казаков.

Его коллега Зинаида Курбатова описала новое предложение на рынке жилья еще красочнее:

«Новые районы города-героя Москва хорошеют, новоселья идут чередой. Как видите, дома избавляются от унылой стандартности».

«Наши архитекторы предусмотрели все, используя принципы, выработанные еще видным советским зодчим Лазарем Чериковером. Использован передовой опыт дружественных стран».

«Экономно, уютно, недорого. Спальня-кабинет учитывает все физиологические потребности члена нашего общества. От чтения художественной литературы до здорового полноценного сна, столь необходимого труженику производства».

«Строительный трест идет навстречу желаниям трудящихся. В дальнейшем, если семья, купившая квартиру, станет многодетной, Москва поможет с расширением жилья».

Шутливый тон ведущих считали далеко не все зрители канала (возможно, потому что нынешнее телевидение все больше и больше напоминает советское). В комментариях к репортажу на ютьюбе некоторые похвалили корреспондентов за самоиронию, другие обвинили в провокации. Но в основном преобладали такие реакции:

«Маленькие квартиры — следствие обнищания людей, а не развитости государства».

«Какие вы мерзкие, пропагандисты. Новости об упадке преподносите как благо».

«Интересно, когда до „трудящихся“ чиновников, жирующих на деньги налогоплательщиков, дойдет, что своей игрой в совок они еще больше раздражают людей?»

«Ведущие что-то съели дружно? На корейских стали похожи».

«Народ, кушай псевдосоветский стиль, смейся, только не бунтуй».

«Все норм! Программа стилизована в соответствии со вступившим в силу законом о суверенном интернете».

«При Сталине за такую квартиру наверное расстреляли бы».