«Строительный трест идет навстречу желаниям трудящихся». «Россия 1» рассказала об 11-метровых квартирах в Москве в стиле советской пропаганды
Новость о том, что в Москве поступили в продажу малогабаритные квартиры площадью от 11 квадратных метров (то есть меньше парковочного места), вызвала в конце недели значительный резонанс в СМИ. Мы уже выяснили, что это на самом деле не новостройки, а отремонтированные комнаты в бывших общежитиях.
Канал «Россия 1» тоже решил рассказать своим зрителям об этих мини-квартирах. Сюжет показали вечером 1 ноября в эфире программы «Вести с Алексеем Казаковым», которая была целиком стилизована под советское телевидение.
«Столица нашей родины исполняет мечту трудящихся… Важный этап в борьбе с жилищным дефицитом… В авангарде выполнения государственной задачи по повышению уровня жизни идет столица», — такими подводками предварил репортаж Алексей Казаков.
Его коллега Зинаида Курбатова описала новое предложение на рынке жилья еще красочнее:
- «Новые районы города-героя Москва хорошеют, новоселья идут чередой. Как видите, дома избавляются от унылой стандартности».
- «Наши архитекторы предусмотрели все, используя принципы, выработанные еще видным советским зодчим Лазарем Чериковером. Использован передовой опыт дружественных стран».
- «Экономно, уютно, недорого. Спальня-кабинет учитывает все физиологические потребности члена нашего общества. От чтения художественной литературы до здорового полноценного сна, столь необходимого труженику производства».
- «Строительный трест идет навстречу желаниям трудящихся. В дальнейшем, если семья, купившая квартиру, станет многодетной, Москва поможет с расширением жилья».
Шутливый тон ведущих считали далеко не все зрители канала (возможно, потому что нынешнее телевидение все больше и больше напоминает советское). В комментариях к репортажу на ютьюбе некоторые похвалили корреспондентов за самоиронию, другие обвинили в провокации. Но в основном преобладали такие реакции:
- «Маленькие квартиры — следствие обнищания людей, а не развитости государства».
- «Какие вы мерзкие, пропагандисты. Новости об упадке преподносите как благо».
- «Интересно, когда до „трудящихся“ чиновников, жирующих на деньги налогоплательщиков, дойдет, что своей игрой в совок они еще больше раздражают людей?»
- «Ведущие что-то съели дружно? На корейских стали похожи».
- «Народ, кушай псевдосоветский стиль, смейся, только не бунтуй».
- «Все норм! Программа стилизована в соответствии со вступившим в силу законом о суверенном интернете».
- «При Сталине за такую квартиру наверное расстреляли бы».