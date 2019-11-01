Будущее из «Бегущего по лезвию» официально наступило. А репликантов так и нет!

Кадр из «Бегущего по лезвию» Ronald Grant Archive / Mary Evans / Scanpix / LETA

Первого ноября будущее официально наступило: всем заправляют могущественные корпорации, на заводах работают репликанты, а за окном летают автомобили. Ну или нет! Хотя в случае с корпорациями, возможно, так и есть. К чему это мы: в ноябре 2019 года проходили события «Бегущего по лезвию» с Харрисоном Фордом.

А значит, пройдена еще одна важная дата из классических фантастических фильмов — в конце концов, 21 октября 2015 года, в которое прилетел Марти Макфлай из «Назад в будущее», мы уже пережили. Но ничего — все эти мгновения исчезнут во времени, как слезы под дождем.