«Я не вижу особого противоречия между творчеством и баблом» Тимур Бекмамбетов ответил Юрию Дудю на претензии к своим фильмам

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов стал новым героем шоу «вДудь». Журналист Юрий Дудь взял у него интервью в Лос-Анджелесе, в доме, который раньше принадлежал Уолту Диснею. Бекмамбетов подробно рассказал про свои самые знаменитые фильмы и проекты, которые он продюсировал. Вот некоторые из его ответов.

Бекмамбетов — реклама в «Елках», BadComedian, дом Диснея / вДудь вДудь

О бесконечных «Елках»

Зачем мы едим салат «Оливье» каждый год 31 декабря? Неужели нет вкуснее блюда? В другие дни этот фильм абсолютно не нужен. Но в новогодние праздники это просто традиция.

О рекламе в фильмах

Это часть нашего культурного пирога. Я рекламой занимался 15 лет. Мы живем в мире, в котором есть бренды. Часто мы даже не получали денег, а делали кросс-промоушн. Я предпочитаю брать деньги у брендов, но не брать у государства. Те же «Елки» сначала были дотационные, но когда сами стали брендом, то начали жить за счет ненавистных рекламодателей, которые засовывали туда свои рекламные сообщения. Зачем столько рекламных интеграций? Это не жадность, это кураж.

Я не вижу особого противоречия между творчеством и зарабатыванием бабла. Никто мне не указ, как снимать фильмы — с рекламой или без. Могу сделать с политической рекламой, могу сделать пропагандистский фильм, как было в 1940-е — 1950-е годы. Это мое личное дело.

У нас с вами разное отношение к рекламе. Для меня реклама абсолютно органичная среда, где я тоже могу выразить себя. Когда я снимал рекламу, она еще была художественным произведением.

О BadComedian

Отношусь к нему не очень хорошо. Хейтерство — это самый легкий способ заработать в интернете аудиторию. Самая страшная вещь, которую он делает — 90% людей смотрят его обзоры, но не смотрят фильмы.

О фильме «Взломать блогеров»

У него самый низкий рейтинг на «КиноПоиске», потому что его никто не видел. Этот фильм никогда не выходил в прокат. Это был пробный эксперимент, и поскольку у режиссера он не получался, было решено его не выпускать.

Что я чувствую перед налогоплательщиками, когда дают денег на фильм, а он получился таким отстоем? Надо вернуть деньги. Можно ничего не делать, тогда все будет нормально.

О римейках «Бен-Гура» и «Иронии судьбы»

Стал снимать из любопытства. Стремление попробовать новое важнее, чем здравый смысл. Я однажды попробовал с «Иронией судьбы», у меня получилось, я был самонадеянным. За «Иронию» стыдно никогда не было. Было интересно. Когда начинали снимать, мне было страшновато.

О политической сатире

Можно снять сатиру на Путина. Если это художественное произведение, почему нет? Думаю, и Путин готов такое поддержать. Но, честно говоря, предложения такого нет. Кто-то приходил ко мне с предложением снять сериал типа «Карточного домика». А про Путина не было идей.

О борьбе с конкурентами в прокате

Я не прикладывал никаких усилий, чтобы подвинуть в прокате «Салют 7» и «Форсаж 8» ради нашего фильма «Время первых». Это фейк-ньюс. Я не ходил решать этот вопрос в администрацию. Наоборот, я убеждал всех, что надо выпускать два фильма про космос одновременно 12 апреля, в День космонавтики. Я предлагал сдвинуть «Форсаж». Какая разница, когда он выйдет, он свою кассу всегда соберет. Полет Гагарина в космос нельзя перенести, а «Форсаж» можно.