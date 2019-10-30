Петербургская группа The Hatters выпустила клип на песню «Все сразу». Видео снял кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица. В съемках поучаствовали актер Евгений Кулик и видеоблогер Илья Варламов.

Внимание! В клипе звучит ненормативная лексика. Если вас это не устраивает, посмотрите трейлер документального фильма о том, как готовят собак-поводырей.

THE HATTERS

Место действия клипа — некая община, в которой всем заправляют богачи. Ее жители исполняют любую прихоть людей с деньгами. Богачи же, пользуясь безграничной властью, отнимают работу у подчиненных и ставят на их места своих детей. Клип заканчивается масштабной потасовкой между бедными и богатыми, в ходе которой умирает глава этой общины.