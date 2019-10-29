В Новосибирске планировали открыть памятную стелу, но денег не хватило. Пришлось торжественно открывать постамент

К 100-летию новосибирского комсомола в центре Новосибирска должны были открыть памятную стелу. Столетие отмечалось в прошлом году, но стела так и не появилась. Зато в этом году состоялась торжественная церемония открытия… постамента для стелы!

В церемонии участвовали вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова и председатель местного Совета ветеранов комсомола Владимир Чернов. Терешкова отметила, что год назад стелу не удалось установить из-за того, что ее проект дважды отклонял худсовет при мэре.

Теперь проект утвердили, но инициаторам установки памятника не хватает денег. По оценке Чернова, нужно еще 2,5 миллиона рублей. Установку отложили на следующий год — и столетие комсомола, судя по рекламным щитам, тоже.