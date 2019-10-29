Голос Путина рассказал о новой разработке Тимура Бекмамбетова. Она синтезирует голоса знаменитостей (да, и Путина тоже)

Искусственный интеллект Vera Voice, созданный компанией Screenlife Technologies Тимура Бекмамбетова и командой проекта «Робот Вера», умеет разговаривать голосами знаменитостей. Например, голосом Владимира Путина.

В основе технологии — «ансамбль из нейронных сетей», позволяющий скопировать любой голос и произнести им что угодно. Чтобы синтезировать голос, нейросети должны проанализировать несколько часов аудиозаписей обладателя голоса и оцифрованный текст, который он зачитывает.

Создатели проекта показали, как работает Vera Voice, на примере голосов Ксении Собчак, Владимира Познера и Владимира Путина. «На самом деле это удивительно, хотя и немножко страшно», — сказал голос, похожий на голос Познера. Голос Путина, в свою очередь, отметил, что технология позволяет «подделать любой разговор, даже если речь идет о президенте страны». «Путин» предложил ученым в сфере искусственного интеллекта ответственно подходить к своим разработкам.

Нейросеть научили говорить голосами знаменитостей Vera Voice

Авторы проекта отметили, что разработали инструмент, позволяющий защитить права обладателей голоса и отслеживать голосовые клоны. С обладателями голосов будут заключены договоры о партнерстве (заключен ли такой договор с Путиным, Познером и Собчак, пока неизвестно).

Создатели Vera Voice считают, что разработку можно использовать, чтобы поздравлять людей голосами знаменитостей, озвучивать книги, сериалы и рекламу, а также применять в «умных колонках».

Пилотный проект запустят в течение месяца: сооснователь студии «Кубик в кубе» Руслан Габидуллин согласился представить свой голос для записи рекламы, аудиокниг, игр и голосовых открыток.

Фото в анонсе: Шамиль Жуматов / Reuters / Scanpix / LETA