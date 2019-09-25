Голосовой помощник Alexa от компании Amazon сможет разговаривать голосами знаменитостей.

В отличие от многих других голосовых помощников Alexa не использует заранее записанные фразы. Вместо этого встроенная нейросеть будет воспроизводить чужие голоса, в том числе знаменитостей.

Первой приглашенной звездой стал американский актер Сэмюэль Л. Джексон, большой любитель нецензурных ругательств. Специально для его фанатов в Alexa появится два режима с голосом актера — с матом и без. В 2020 году появятся голоса других известных людей.

В октябре в Alexa также появится функция, позволяющая делать запросы на двух языках. К английскому языку пользователи в США смогут добавить испанский, в Канаде — французский, в Индии — хинди.

Голосовой помощник Alexa доступен на умных колонках Amazon и других производителей, на смартфонах, компьютерах и на некоторых моделях автомобилей.