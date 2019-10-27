шапито
Кошку по кличке Шлакоблок все-таки заставили ходить по беговой дорожке. Ей это очень, очень не нравится
Источник: Meduza
Помните кошку по кличке Шлакоблок, которой назначили специальную программу для снижения веса? Кошка должна была ходить по специальной дорожке в ветклинике в штате Вашингтон, но ленивое (или мудрое) животное просто село в углу и стало двигать одной лапой, всем своим видом демонстрируя, как относится к фитнесу.
Шлакоблок мгновенно стала популярна и, казалось бы, отстояла свое право спокойно лежать на диване, но хозяева животного и ветеринары не отступили. Кошку все-таки поставили на беговую дорожку, на этот раз придерживая руками и подбадривая словами: «Ты сможешь!».
Шлакоблок конечно идет (ей некуда деться), но очень, очень недовольна.