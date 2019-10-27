Кошку по кличке Шлакоблок все-таки заставили ходить по беговой дорожке. Ей это очень, очень не нравится

Помните кошку , которой назначили специальную программу для снижения веса? Кошка должна была ходить по специальной дорожке в ветклинике в штате Вашингтон, но ленивое (или мудрое) животное просто село в углу и стало двигать одной лапой, всем своим видом демонстрируя, как относится к фитнесу.

Шлакоблок мгновенно стала популярна и, казалось бы, отстояла свое право спокойно лежать на диване, но хозяева животного и ветеринары не отступили. Кошку все-таки поставили на беговую дорожку, на этот раз придерживая руками и подбадривая словами: «Ты сможешь!».

Шлакоблок конечно идет (ей некуда деться), но очень, очень недовольна.

Шлакоблок — повелительница волн! Cinder Gets Fit