Роскомнадзор удалил со своего сайта экспертизу песен Егора Крида. Но она осталась в архиве, и от нее невозможно оторваться

Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Что случилось?

На сайте Роскомнадзора появился текст (сейчас он уже удален и остался только в архиве) экспертизы творчества певца Егора Крида, проведенной Национальным советом социальной информации. Экспертиза датирована 27 сентября 2019 года, но журналисты обратили внимание на нее только месяц спустя. Все дело в удивительных тезисах и формулировках, которыми эксперты обосновывают свой вывод: «Информация выступлений Егора Крида не должна распространяться на территории РФ среди детей младших возрастных групп и подростков, как НЕ развивающая и НЕ безопасная. Ее возрастная маркировка должна быть изменена на знак информационной продукции не ниже „18+“». Там есть такие, например, строки:

Крид типичный представитель движения Нью Эйдж (англ. New Age, буквально «новая эра»). Всех сторонников лжедвижения объединяет «великое преобразование», наступление новой эпохи, которая должна прийти на смену современной культуре. <…> По некоторым оценкам это движение берёт начало в масонской организации.

(англ. New Age, буквально «новая эра»). Всех сторонников лжедвижения объединяет «великое преобразование», наступление новой эпохи, которая должна прийти на смену современной культуре. <…> По некоторым оценкам это движение берёт начало в масонской организации. Егор Крид — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи.

через музыку российской молодежи. Когда человек выражается нецензурными словами, происходит жесткая вибрация голоса, которая удесятеряет на какие-то мгновения защитные свойства организма, подавляет психику другого человека, разрушает его и деморализует. <…> Доказано, что бранное слово вызывает мутагенный эффект , аналогичный радиационному излучению мощностью в тысячи рентген.

, аналогичный радиационному излучению мощностью в тысячи рентген. «За каждым мужчиной стоит еще более сильная леди» — внушение инверсированных отношений господства-подчинения между мужчинами и женщинами . Сильный пол — мужской, а женский — «еще более» сильный, значит мужчины слабее, их надо прощать, любить, беречь, относиться с безусловным принятием и т. д.

. Сильный пол — мужской, а женский — «еще более» сильный, значит мужчины слабее, их надо прощать, любить, беречь, относиться с безусловным принятием и т. д. Контент концертов Е. Крида формирует фундамент познавательной потребности с упором на негатив; потребность на уровне любознательности носит стихийно-эмоциональный характер также с упором на негатив, способствует провоцированию социально опасной деятельности (беспорядочных половых отношений, аморального поведения, распитию алкоголя, курению, и др.) <…> Подобные технологии являются информационно-психологическим оружием , направленным на подрыв государственных устоев, общественного и экономического развития, демографического роста.

, направленным на подрыв государственных устоев, общественного и экономического развития, демографического роста. Для русскоязычного населения слово «Крид» ассоциируется с древнерусским словом КРИВДА , которое является синонимом лжи, антонимом правды и истины. На афише слово КРИД расположено на уровне губ исполнителя, что усиливает его информативную подачу.

Что это вообще такое?!

Это вполне официальная экспертиза. Межрегиональная общественная организация «Национальный совет социальной информации», которая ее провела, действует уже довольно давно, с 2007 года, ее эксперты аккредитованы Роскомнадзором. Среди партнеров МРО «НССИ» указаны, например МЧС, агентство ТАСС и министерство образования. На своем первом заседании в феврале 2008 года экспертная комиссия НССИ большинством голосов осудила упаковку от йогурта «Скелетоны», а в 2012 году — тетради с символами смерти на обложках.

В своем заключении по Криду эксперты ссылаются на всемирно признанных лингвистов и ученых в области — например, Юрия Лотмана, Романа Якобсона и Юрия Кнорозова (да, это тот самый грозный мужчина с котом, расшифровавший письменность майя). Но завершает 15-страничный текст экспертизы цитата со ссылкой на пост в «Живом журнале»: «Ключевая направленность выступлений Егора Крида на отрицание семейных ценностей социально опасна, что подтверждается в концепциях идеологов войны с Россией. Еще Бисмарк писал: „Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности и тогда они победят сами себя“». Это известная конспирологическая фальшивка, популярная в рунете: эта же ложно приписываемая германскому канцлеру цитата появлялась на рекламных плакатах выставки «Россия — моя история», и в Фонде Бисмарка телеканалу «Настоящее время» объяснили, что таких слов ни в одном историческом источнике нет.

А почему вообще проверяют песни Крида?

Местом проведения экспертизы в документе указана Тюмень, где у Егора Крида 19 ноября должен пройти концерт. Против него активно выступает общественная организация «Тюменский родительский комитет»: например, 7 октября на сайте организации вышла статья под заголовком «Кто пойдет на Крида — тот петух» (это цитата, а сама статья — перепечатка с сайта «Научи хорошему»), а 23 октября — еще одна, с разбором самых возмутительных, по мнению авторов, цитат из песен Крида, прямым требованием запретить концерт Крида и ссылкой на экспертизу, опубликованную на сайте Роскомнадзора.

«Тюменский родительский комитет» вообще необычайно активен на почве требования запретов концертов, которые считает аморальными и вредными для детей: «Френдзона» их тоже не устраивает. И Фейс (на него ТРК писал заявление в прокуратуру, после чего организаторам концерта в Тюмени вынесли предупреждение). И украинский рэпер LilMorty. И еще масса чего.

А дальше что?

26 октября текст экспертизы НCСИ по творчеству Егора Крида неожиданно и без объяснений исчез с сайта Роскомнадзора — видимо, после того, как он вызвал большой общественный резонанс. Один из авторов экспертизы, Елена Шабалина, сообщила «Открытым медиа», что это ничего не значит, экспертиза действующая, а пропала с сайта, видимо, из-за технической ошибки. А вообще на сайте Роскомнадзора еще много такого.

Алексей Ковалев